Inesperado: Canal Nueve anunció que Confrontados termina a fin de año

Este jueves se conoció una triste noticia para los seguidores del programa de espectáculos de Canal Nueve “Confrontados”, porque según informó la gerencia el ciclo irá hasta el 31 de diciembre de este año.

Con la idea de renovar la pantalla de la señal, las autoridades del canal decidieron poner punto final al ciclo que comenzó hace cuatro años de la mano de Rodrigo Lussich y Carla Conte. Luego fue Marina Calabró la que tomó la posta junta a un gran equipo de panelistas.

El programa, producido por Mariano Chihade – dueño de la productora y esposo de Mariana Fabbiani- terminará pronto y sobre el tema Marina Calabró comentó a la revista Pronto: “Venía elaborando la idea pero es una tristeza. Es un programa hermoso que me dio una oportunidad fantástica, que espero no haber desaprovechado, y en el que tuve a los mejores compañeros del mundo", dijo la hermana de Iliana Calabró y agregó: "Así es la televisión, hay que arremangarse y esperar que lleguen propuestas y me den alegría".