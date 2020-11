¡Pura piel! Miriam Lanzoni posó con su suegra en ropa interior

Sensual como siempre Miriam Lanzoni volvió a apostar fuerte en las redes sociales al aparecer en una producción fotográfica bastante particular.

Con la intención de trabajar en una campaña de un centro de estética, la ex de Alejando Fantino, posó con una mujer adulta y muy bella que luego se supo que es su actual suegra, la madre de Christian Halbinger.

A través de las historias de Instagram de la maquilladora Barbie Mencia, la actriz se mostró desprejuiciada y bella junto a la mujer.

En "Nosotros a la mañana" (El Trece), Lanzoni comentó la situación y dijo: "Es mamá de cuatro hijos y abuela. Y tiene esas ganas y ese espíritu que para mí es muy importante... Nos propusieron hacer la gráfica de un centro de estética y ella aceptó chocha. Es una mujer que tiene la vida y la trayectoria... Y a esta altura, decir los años que tiene me parece una pavada. Es cómo uno llegó hasta ahí. Nunca modeló y arrancó su carrera de modelo ayer. Es fabulosa y a mí me encanta esto, de contar entre mujeres", contó Miriam feliz por la experiencia.

Luego agregó qué sintió frente a la propuesta de la jugada campaña: "Me dije: 'Soy una mina con el lomo que tengo por genética, porque me cuido por mi laburo’, pero no soy el cuerpo estándar de las mujeres que laburan, que tienen sus hijos”, comentó resaltando que “la belleza es una actitud".

Luego invitó a todas las mujeres a que se animen a vivir sin importar las críticas ajenas: “Y esto no es algo que digo y no hago. Y es cómo uno se siente... Yo también tengo como una lucha personal con eso, respecto al denominado ‘feminismo’. Me parece que el feminismo, además de una lucha que va por otro lado, que también la comparto, empieza por respetarnos entre nosotras, por respetar a la otra mujer, a la que muestra el culo, a la que no lo muestra, a la que lee, a la que va a la playa... A todas”, cerró.