Mica Viciconte eligió el látex negro para sorprender en televisión

Cada noche Guido Kaczka sorprende en su programa del Trece “Bienvenidos a bordo” en donde sólo participan enfermeras y taxistas junto a famosos y a televidentes que juntos ganas importantes premios.

La noche de entretenimientos está acompañada del talento y las ocurrencias del conductor y también, desde hace un tiempo, por loa bailes de las figuras invitadas que deben sorprender a los participantes y lograr que los elijan para jugar con ellos.

Dos grandes bailarines del ciclo son Hernán Drago y Rodrigo Vagoneta, pero en esta oportunidad fue Mica Viciconte quien sorprendió a los presentes y a toda la audiencia con el look elegido para la ocasión.

Enfundada en un enterito negro de látex, botas altas negras, látigo en mano y un antifaz Mica bajó del avión que hay en el estudio y Guido exclamó al verla: “Uy no, pará... No te lo puedo creer, pará. Mica Viciconte me ha quitado el aliento, señor locutor. Además, me lo imagino de Batman a Fabián Cubero... En su batimóvil él, no lo puedo creer. Va a venir Cubero a bailar también eh, con su traje de Batman...", afirmó Kaczka al ver a la novia de Cubero.