El emotivo mensaje de despedida de Carina Galluci a Carlín Calvo

Este viernes la muerte de Carlos “Carlín Calvo” impactó en el ambiente artístico y en la sociedad porque luego de luchar 20 años contra las secuelas de dos ACV finalmente el artista descansó en paz.

Muchos fueron los mensajes que en las redes se leyeron con respecto al cariño de todos por el protagonista de “Amigo son los amigos”.

Sus hijos le dedicaron profundas palabras, pero fue su ex mujer Carina Galluci y quien lo acompañó hasta el final quien emocionó a todos con sus palabras de amor y despedida de Calvo.

A través de su cuenta de Instagram, Carina posteó una foto de la pareja abrazada y escribió: “Oso de mi Vida! Busqué entre el millón de fotos que tenemos juntos, pero esta es la que más me gusto, un abrazo de Amor Eterno, en un Barco que se movía mucho y te asustaba porque no podías ver el horizonte. Ahí nos abrazamos fuerte y sabía que juntos, pase lo que pase, podríamos enfrentar todos los avatares de la vida… como ese mar con tormenta que nos todo atravesar, pero que luego esa furia calmo y vino la Paz. En ese momento no teníamos a nuestros 2 hijos ,mis 2 soles que hoy son el sentido más importante de mi vida...estamos comenzando a construir un Amor que ni sabíamos si iba llegar a algún puerto o si iba a naufragar… Y hoy Mi Amor, llegamos más lejos de lo que hubiésemos imaginado...viviendo momentos hermosos, que atesoro en mi Corazón y que jamás voy a olvidar.