Sol Pérez defendió a Jimena Barón: “Le pegan porque es bella”

A pesar de que Jimena Barón estuvo en el ojo de la tormenta la semana pasada por la polémica con su campaña publicitaria, estos días varias colegas y mujeres del medio salieron en su defensa.

Después de Nai Awada y Cazzu, Sol Pérez habló del tema y consideró que las críticas son exageradas. "Le pegan más porque es Jimena Barón, todo lo que haga Jimena va a tener una repercusión enorme, porque a la gente le interesa ver que hizo o no, y aprovechan para pegarle", expresó en una entrevista con el programa de radio Por si las moscas.

Noticias Relacionadas La tapa hot de Fabián Cubero y Mica Viciconte para “Caras”

"El medio es muy rencoroso, tal vez dijiste que no a una nota y ese día sabes que te van a matar para que des la nota después. Me ha pasado. Te obligan a hacer notas que no podés o no querés hacer porque después lo pagás", consideró.

Sobre la campaña de los afiches, Sol analizó: "Entiendo que hay temas en los que hay que ser demasiado cuidadoso con lo que hacés, con lo que decís, con lo que pensás. Pero más allá de eso, se le pega demás a Jimena Barón, por ser ella".