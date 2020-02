Michael Bublé habló sobre el cáncer que padeció su hijo Noah

Después de un tiempo alejado de los escenarios, Michael Bublé se reencontró con su público en su nueva gira por Australia. El motivo por el que el cantante tomó esta decisión de poner una pausa en su carrera fue, en 2016, cuando su primer hijo Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado cuando sólo tenía dos años de edad.

Tanto él, como su mujer Luisana Lopilato dejaron sus carreras en ese momento y se dedicaron a la salud del pequeño. Al recibir el alta médica de Noah todo volvió a ser como antes.

Noah ahora tiene 6 años y está en proceso de remisión de su enfermedad. En una entrevista al medio The West Australian Bublé dijo: “El cáncer no es algo que se termina. No es una operación o una píldora que te tomás y que finaliza, porque todavía tenés que hacerte estudios y chequeos y es algo que siempre vuelve a tu mente", dijo el canadiense.

El esposo de Lopilato dijo que esta situación que vivieron con la salud de su hijo le brindó una “perspectiva mucho más clara de la vida” y se siente bendecido por lo conseguido. “Creo que me hizo un mejor padre, un mejor ser humano y, en última instancia, un mejor artista”, agregó. “Cuando lo peor que te podría pasar te sucede, ya no tenés miedo de nada más”.

Además Bublé confesó que decidió no subir más fotos de sus hijos a sus redes sociales bajo la premisa de ofrecerle a sus hijos “más hechos y menos pantallas virtuales”.

El cantante presenta su último disco Love en la gira “An Evening With Michael Bublé”, con la que llegará a la Argentina en octubre de este año, junto a su esposa -quien además será parte de la entrega teatral de Casados con hijos.

Michael y Luisana son padres de Noah, Elias y Vida.