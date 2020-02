Valeria Lynch cuenta cómo es el amor a los 68 años

Hace unos meses Valeria Lynch se separó de su último marido Cau Bornes y apostó nuevamente al amor de la mano del líder la “Attaque 77” Mariano Martínez a quien conoció cuando compartió escenarios en 2019.

Valeria musicalmente volvió a hacer sus canciones adaptadas al rock y ahí tuvo la oportunidad de conocer a Martínez y, lo que comenzó como algo profesional terminó de la mejor manera.

Con la confirmación de la relación, Lynch habló a corazón abierto y dijo: “Yo apuesto mucho al amor, soy una persona que necesita del amor. Quería empezar una nueva etapa…”.

Ahora disfrutando de las sierras de Córdoba en compañía de su novio quien trabajó en Cosquín Rock, Valeria Lych disfruta cada nuevo día de una manera muy especial: “El año pasado fue bastante revuelto, me pasó de todo. Me separé, tuve un nieto y me llegó la noticia de que voy a tener otro en tres meses. A todo esto sumale que lancé mi disco, Rompecabezas (apuntado al género en el que quiere desarrollarse). Hice muchas cosas en mi vida que fueron vertiginosas, adrenalina al palo. Fue un año muy productivo, diferente y lleno de sorpresas. Y encaré este 2020 de la misma manera. Estoy acostumbrada a que me pregunten por mi vida personal y, generalmente, me lo tomo con humor. Me embarazaron, separaron, casaron… En mi vida me pasó de todo”, bromeó.

Y finalizó diciendo: “Mariano y yo lo tomamos con humor. No afirmamos ni negamos nada. Es muy gracioso porque él siempre dice: estamos todo el día haciendo lo que más nos gusta. Que cada uno interprete de eso lo que quiera. El amor es el motor de mi vida. Me impulsa, me da fuerza, me hace salir adelante en momentos de malestar, me hace volver a la luz. Sin dudas, lo vivo con muchísima pasión”.