Jorge Rial aconsejó a Cinthia Fernández

La historia de amor entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece no tener fin, no para él que ya se lo vio muy cerca de la modelo Agustina Agazzani, sino para la ex de Matías Deferico que no se olvida del empresario rosarino y sigue enamorada de él.

Cinthia ya no la venía pasando bien con las amistades de Baclini, desde que eran pareja de baile y en la vida real en el programa de Marcelo Tinelli. Las salidas del empresario con Luciana Salazar le causaron a la panelista de “LAM” (El Trece) bastantes dolores de cabeza.

Noticias Relacionadas Llora Cinthia Fernández: Baclini tiene novia

Luego de los rumores que confirmarían el romance entre Baclini y Agazzani, ex de Gastón Soffritti, Cinthia se mostró muy dolida y, en “Siempre Show (Ciudad Magazine), dijo: "No me siento bien, perdoname. Gracias. Mañana ya tengo que ir a trabajar a LAM y tengo que meter fuerza ahí. Me escucharás la voz que no estoy bien", les dijo la morocha a Tomás Dente y Noe Antonelli.

A raíz de todo esto, Jorge Rial conductor de “Intrusos” (América) aconsejó a Cinthia a través de su cuenta de Twitter: “Como dicen por ahí: soltar”, escribió en su cuenta de Twitter, alguien que ha tenido varias relaciones y de las que, a veces, no salió tan bien parado.

¿Tomará el consejo Fernández?