Cinthia Fernández indignada con Denise Dumas por defender a Baclini

Siguen los días tormentosos para Cinthia Fernández que no tiene paz luego de la separación de Martín Baclini el año pasado. Si bien la ex pareja mantuvo una buena relación a pesar de la ruptura, todo se terminó cuando el empresario comenzó a salir con la ex novia de Gastón Soffritti, la modelo Agustina Agazzani.

Noticias Relacionadas Los misteriosos mensajes de Agustina Agazzani para Baclini y Cinthia Fernández

Ahora sucedió que, Martín Baclini estuvo invitado al programa “Hay que ver” (El Nueve) y Denise Dumas salió a defenderlo luego de que la ex de Matías Defederico lo tratara de “poco hombre y cholulo”.

Noticias Relacionadas La terminante decisión de Martín Baclini para cortar con Cinthia Fernández

Enojada con Dumas, Cinthia citó una nota del portal Ciudad que decía: "Denise Dumas salió en defensa de Martín Baclini en medio de la guerra con Cinthia Fernández: 'Bloquear es sano'", y a partir de ahí comenzó la guerra.

Indignada con la postura de Denise, Cinthia Fernández comentó: "¿Y quién cuestiona que haga su vida, Denise? ¿Qué pasa que quieren cambiar las cosas? ¿Lo están matando mucho y llama para pedir que no lo maten? Típica de él... Tranqui que la chica no es el problema", dijo la bailarina y dejó muchos interrogantes en el aire.