Mirtha Legrand habló con Fernando Dente sobre la mala relación con su hermano Tomás

Este fin de semana, Mirtha Legrand estuvo acompañada de un grupo heterogéneo de invitados entre los que se encontraba Fernando Dente.

Durante la comida la conductora le preguntó sobre el éxito de la obra que protagoniza junto a Martín Bossi, “Kinky Boots” pero también, la anfitriona, fue por un tema más profundo que duele al actor: la relación con su hermano Tomás y el actor respondió: "Cada familia, cada vínculo tiene sus momentos, sus distancias, sus encuentros", dijo el actor.

Y agregó: "A mí, por la vida que me tocó vivir, no me hago cargo para nada de las expectativas sociales en cuanto a los vínculos. Me refiero a que uno tiene que querer a la mamá, querer a los hermanos... el tener que querer a alguien es difícil".

“Es feo cuando uno tiene una relación más complicada de lo que se espera de una relación, y encima tener que cargar con la carga social de que eso tiene que funcionar. Como los matrimonios en su momento, que no podían separarse porque 'el matrimonio tiene que funcionar'", dijo Fernando y continuó: “Lo digo con total libertad y así me muevo. Si necesito estar un tiempo distanciado de un hermano, de mis papás, que ya no están vivos, no tengo ningún reparo en hacerlo porque estoy convencido que siempre la prioridad es lo que a uno le haga bien".

También Mirtha Legrand indagó al actor si el hecho de haber contado que su padre biológico era un sacerdote pudo haber dañado aún más las relaciones dentro de su familia: "Es mi historia, de mi identidad. No sé si les cayó bien. Fueron unos meses de sacarme varias mochilas y compartir quién soy", señaló el actor y comentó, ante la pregunta de la diva de los almuerzos que su hermano aún no fue a verlo al teatro.