Los Pericos y su cuarentena grupal luego de estar en México

View this post on Instagram

Amigos y amigas de Chiapas: Debido a la contingencia de salud a nivel mundial derivado del COVID-19, les damos a conocer que el concierto programado para el du00eda de mau00f1ana con Pericos en el Polyforum Chiapas, seru00e1 reprogramado para el mes de octubre, una decisiu00f3n muy difu00edcil de tomar para los integrantes de Pericos y las promotoras involucradas PM Promotions y Mu00fasica en Movimiento, pero se ha tomado considerando en primer lugar la salud y bienestar de nuestro pu00fablico antes de cualquier interu00e9s econu00f3mico, ya que la banda recientemente concluyu00f3 su gira en EEUA en ciudades con focos rojos de infecciu00f3n, por ello consideramos un riesgo realizar este concierto, les agradecemos mucho su apoyo y comprensiu00f3n. Les esperamos a todos y todas en octubre.