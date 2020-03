Cris Morena confesó que a “Chiquititas” casi la levantan por el bajo rating

View this post on Instagram

Los ojos brillan, los ou00eddos suenan, la mente crea, el instinto percibe, la pasiu00f3n explota, el cuerpo baila, el olfato perfuma, la boca besa, el alma ru00ede, el tacto siente, y vos vibru00e1s, conectu00e1s, sou00f1u00e1s, te electrizu00e1s, te iluminu00e1s, sos luz, sos faro, sos aventura y camino, sos principio y final, sos planetario, cu00f3smico, u00fanico, irrepetible y maravilloso, sos ARTISTA de tu vida, vos podu00e9s todo, porque sos mu00e1gico y libre.