Eugenia Tobal recibió un gracioso comentario de un seguidor en Instagram

Hoy en el primer du00eda de la #cuarentenaobligatoria #nosquedamosencasa . . Cuando las puertas se abran, u00bfHabremos aprendido? A buscar el abrazo, A agradecer por el amigo, A compartir el mate, el beso y el sentido de la hermosa compau00f1u00eda de aquel que estu00e1 conmigo. Cuando las puertas se abran, u00bfHabremos aprendido? A dejar la pantalla, de imu00e1genes sin sentido, Y ver el rostro alegre del que conversa conmigo, de aquel que es ignorado, Por estar sumergido, En virtuales compau00f1u00edas, Que de nada han servido. Cuando las puertas se abran, u00bfHabremos aprendido? Que la maestra gana poco, Por explicar las tareas, Por comprender a mi niu00f1o. De cuan importante son los valores Que el se lleva consigo, en la pesada mochila de la poca atenciu00f3n que le brindo. Cuando las puertas se abran, u00bfHabremos aprendido? Que el mu00e9dico es un hu00e9roe, De bata y barbijo, Que entrega su vida Para salvar como un Cristo, que aceptu00f3 este trago amargo Entre salas y pasillos Sin poder ver a los suyos, Porque vos y yo estemos vivos. Cuando las puertas se abran Espero, mi amigo Que la lecciu00f3n de la vida la hayamos aprendido. Que la conciencia de todos, es la llave del futuro y si crees del destino. Hoy, hoy quu00e9date en tu casa, Abrazalos a tus hijos Por aquellos que no pueden, Y por los que fueron vencidos. Hoy quu00e9date en tu casa Y pedile a Dios conmigo Que cuando las puertas se abran Algo hayamos aprendido. Ruben Vega 19.03.2020