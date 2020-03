Sergio Lapegüe y su difícil momento de salud

View this post on Instagram

Pensar que yo les decu00eda que tienen que estar en casa. Que no salgan. Que se cuiden. Mientras cumplu00eda con mi Maraton diaria. Uno se siente un su00faper poderoso. Ahora el mu00e9dico Neumonologo me golpeu00f3 fuerte el corazu00f3n diciu00e9ndome: u201csos paciente de riesgou201d. Estoy cumpliendo la cuarentena en mi casa. Porque los quiero, no los abrazo!!! Vamos a seguir en contacto por acu00e1, por el @noticierotrece por @todonoticias y por @la100fm . De nosotros depende vencer a este virus mortal.#yomequedoencasa