Yanina Latorre sola en los pasillos de Canal Trece

La televisión argentina luego de la llegada del coronavirus y el posterior decreto de cuarentena se vio perjudicada por la baja de muchas producciones y solo la priorización de la información para la sociedad y sobre la pandemia.

Yanina Latorre, junto al equipo de panelistas de “LAM” (El Trece) realizan cada día el programa porque el conductor Ángel De Brito se encuentra aislado luego de haber estado en Miami de vacaciones.

Es por eso, que Latorre mostró la soledad que reina en los pasillos del canal en donde trabaja cada mañana y remarcó el trabajo y el esfuerzo que realizan todos los que hacen “Los Ángeles de la mañana” para que siga saliendo al aire.

De recorrida por los solitarios pasillos, la mediática dijo: "Estoy preocupada, muy preocupada, mañana me toca conducir. O sea, me las voy a limar, no me sé pintar las uñas de color", comentó la panelista, fiel a su estilo.

Después, mostró el diálogo con uno de los integrantes del personal técnico. "Hola, querido, ¿todo bien?", le preguntó Yanina. "¿Hay programa?", preguntó. "Escuchá, somos cada vez menos, no se bajen, me da miedo", confesó la panelista mientras seguía caminando.

Para finalizar la rubia dice en voz alta al estilo diva: "¿Y el alcohol en gel que exigí? ¡Quiero alcohol en gel! ¿no nos mandaron alcohol en gel?",. Se ríe, “Te amo, gracias", se la escucha decir a uno de los trabajadores de El Trece que siguen al pie del cañón.