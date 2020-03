Dallys Ferreira y el enorme yacaré que apareció cuando grababa a su hijita

Embobada con su hijita de 4 años, la modelo Dallys Ferreira está instalada en Paraguay desde hace más de un año junto a su pareja y padre de su hija Nicolás Sporleder.

Estos días, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra a India cantando “Frozen” cuando de repente algo extraño aparece en el agua: “Pequeña anécdota: India cantando muy emocionada, nosotros bobos de amor (por supuesto, somos sus papis) hasta que @nicosporleder me dice ‘¿aquí no hay cocodrilos no?’, y yo le digo: ‘Sí hay’. Resulta que cuando miramos atrás de India estaba el yacaré mirando con la cabecita afuera. Claro sin decirle nada a India (para que no diga que tiene unos papás locos), la sacamos y nos fuimos a la m...”. ¡Tremendo!

