"La maternidad es una mierda": la reflexión de una famosa periodista argentina

La periodista argentina Mina Bonino, realizó una dura reflexión en su cuenta de Instagram, a un mes de convertirse en mamá. Junto al futbolista del Real Madrid, Federico Valverde, tuvieron a Benicio, pero al parecer, no todo es color de rosas en la vida de la ex panelista de Intrusos.

“La maternidad es una mierda. Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. La maternidad es una mierda. Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres A las cuatro, a las cinco a las seis”, escribió la periodista en su red social.

“La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una mierda. Una mierda muy necesaria, pero una mierda en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea”, continuó con su relato.

En otro tramo de su relato, Bonino, aseguró que “no importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola. En la oscuridad. En la madrugada. En el medio de la cama, cuando a tu hijo le cueste agarrar el pecho, vas a cuestionarte. Vas a llorar. Vas a preguntarte si estás haciendo las cosas bien”.

“La maternidad es cruel. Viene para pegarte una piña y sacarte de esa burbuja donde sí era todo color de rosa Vas a querer tirar todo a la mierda. Vas a querer llorar y después sonreír. Te vas a cuestionar. Vas a aprender a equivocarte”, reflexionó. Y agregó que “la maternidad es una mierda. Una mierda que te sacude el corazón y crees que no te entra más espacio para amar a alguien. Una mierda que te hace reencontrarte como humano. Una mierda que te empodera”.

“Sí, dar la teta es una mierda. O ¿Quién no quiso rendirse el tercer día cuando la leche no bajaba? ¿Quién no quiso rendirse ante el dolor de cada succión? ¿Quién no se sintió menos madre por darle mamadera? Porque eso es lo que te hacen creer. La maternidad es una mierda. Pero volvería a elegir mil veces más pisar y nadar entre la mierda, porque por más mierda que sea. La maternidad te cambia la vida”, finalizó.

Mina Bonino, contó en algunos detalles a través de sus redes luego de dar a luz a Benicio. Comentó que el parto duró 14 horas pero prefirió no llegar a una cesárea.

Desde comienzos del 2019, tras blanquear su noviazgo con el jugador uruguayo, Federico Valverde, la periodista se instaló en España y en noviembre de ese año, anunció que estaba embarazada.