Un especialista analizó los gestos de Luisana Lopilato y dijo algo preocupante

Esta semana, todos se asombraron al ver cómo Michael Bublé sujetó de manera violenta a la actriz Luisana Lopilato por el brazo en un vivo de Instagram. Luego la actriz hizo su descargo y negó cualquier tipo de violencia de su esposo con ella.

En el programa “Confrontados” (El Nueve), el especialista en comunicación no verbal Marcelo Solá analizó los videos de la pareja y dejó una observación preocupante.

“Este video es para hacerse una panzada, es realmente interesante porque tiene de todo. A mí me llama la atención cuando ella dice en una parte 'me pone muy contenta' y en su rostro no se refleja felicidad. Cuando algo te pone contento, habitualmente uno refleja felicidad en el rostro. Lo que dice ella es como un 'lo tengo que hacer', 'lo tengo que decir para quedar bien'", comenzó diciendo el especialista.

"Luisana cuida mucho su lenguaje verbal en el acto discursivo. Pone pausas y esta forma de hablar no es espontánea ni genuina. No sé si está pensando lo mismo que lo que está diciendo con la boca. No veo nada de emociones en su rostro. Veo que aprieta fuerte las manos, la veo tensa y nerviosa, y la veo obligada a decir esto", agregó, tajante.

Por último Solá dijo: "Lo que realmente pienso es que este mensaje es un 'no te metas en mi vida, déjenme vivir en paz'".