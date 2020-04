El dueño de la obra reveló qué pasara con María Elena Fuseneco tras la renuncia de Érica Rivas

El empresario Gustavo Yankelevich se refirió a la polémica salida de la actríz Erica Rivas de la futura presentación de la exitosa tira de TV en teatro programada para este año.

Noticias Relacionadas Sigue la polémica en Casados con Hijos: la reacción de Flor Peña por la baja de Érica Rivas

Dijo que no la reemplazarán a partir de cómo se fueron dando los hechos, "Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie”, destacó para el sitio informativo de la periodista Laura Ubfal.

Yankelevich salió al cruce de versiones que hablaban de que Paola Barrientos, Jorgelina Aruzzi o Muriel Santa Ana podían hacer el personaje. “Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan”, ​​​​​aclaró.

Noticias Relacionadas El premio placentero que ofrece Florencia Peña en infartante prenda de encaje

Respecto a porqué se fué de la obra la reconocida actríz, el empresario de televisión dijo "Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort".

Hace algunos días la información de que Rivas se bajaba tuvo una amplia repercusión en el mundo del espectáculo. Es posible que la obra se atrase en su presentación por los motivos de público conocimiento que tienen que ver con la pandemia del Covid 19.

Fuente Ciudad Magazine