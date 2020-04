La depresión de Oriana Sabatini que preocupa a sus padres

Hace 15 días Oriana Sabatini informó a través de sus redes sociales que le diagnosticaron coronavirus al igual que a su novio Paulo Dybala.

Ambos conviven en Italia, uno de los países con una situación más que preocupante, y la noticia sobre el contagio fue desbastadora para Catherine Fulop y su marido Ova Sabatini quienes, meses antes, ya habían manifestado su preocupación sobre su hija, la distancia, los afectos y el hecho de haber pospuesto todos sus proyectos por acompañar a su pareja en Europa.

En estos días, la cantante se realizó un nuevo test para saber si había vencido al virus, pero lamentablemente el análisis volvió a dar positivo para coronavirus.

Por otro lado Oriana, además de estar enferma, ya nos sabe qué hacer mientras cumple con la cuarentena obligatoria y, para preocupación de muchos, la cantante escribió una perturbadora canción inspirada en la situación por la que atraviesa el mundo.

"Tengo todo pero nada. Mis amigos ya no alcanzan. Ven y tócame la cara. La verdad no siento nada. Esta cárcel no se pasa", exclamó Oriana.

"No entra aire en mi casa. La cama no tiene ganas y a mí me gusta cómo abraza", señaló la joven en algunos versos de su autoría.