Peligra la carrera musical de Jimena Barón

Compartiendo la cuarentena con su hijo Morrison la cantante Jimena Barón siempre se muestra optimista y de buen ánimo hasta la noche del miércoles en donde la cantante compartió en una publicación de Instagram ciertas dolencias que no le permitieron pasar un buen día.

En medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, La Cobra confesó que tiene un quiste en las cuerdas vocales y que eso podría alejarla de los escenarios.

No es la primera vez que sus problemas de salud perjudican su carrera. Durante el verano la actriz suspendió varios shows por un pico de estrés lo que le trajo críticas de varios ámbitos.

Esta vez, Barón contó por lo que está pasando a través de sus redes sociales y para sus más de 6 millones de seguidores: “No te disfruté tanto como te tendría que haber disfrutado. Me diste pánico porque siempre fuiste mi sueño y te cumpliste. Me costaste la vida, te di todo, mis historias, mi corazón, mis letras, todos mis ahorros, mis miedos, errores, todo”, comenzó el descargo.

Y agregó: “Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo, tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho, tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal, que me deja sin voz todo el tiempo, tuve que quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo”, dijo con angustia.

“Vi siempre errores, sólo veo errores y cosas que podría haber hecho mejor. Me odio, me sofoco a mí misma. Salimos de los shows sold out saludando a la gente amontonada del otro lado de las vallas, me gritan que me quieren, me agarran fuerte. ¿Me conocen? Ni yo me quiero así tanto“, reflexionó.

A través de sus historias, la cantante también contó que tiene problemas relacionados con el ciático que también la obligaron a “bajar un cambio” y hacer reposo.