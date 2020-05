Cinthia Fernández, levantó la temperatura con una diminuta prenda

View this post on Instagram

Chicas!!! Dato bomba!!! Invertis una vez en el aparato y tenu00e9s tu SPA en casa por mu00e1s de 10 au00f1os!! Siii!! Tremenda vida u00fatil y 2 au00f1os de garantu00eda! Tratas celulitis, flacidez y estru00edas en sesiones de 5 minutos en tu casa! No lo dudes mas.. aprovecha las 3 cuotas sin interu00e9s y dale lo mejor a tu piel al mejor precio. Te asesoramos en @cinyvos para que puedas tenerlo y te enseu00f1amos a usarlo. @cinyvos ... u00danica pu00e1gina de mi equipo!