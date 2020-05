“Me operó sin mi consentimiento”: la experiencia de Luis Ventura con el doctor Mühlberger

Noticias Relacionadas Cayó el médico de Moria Casan y Charly García

Luego de la detención del médico de los famosos, Rubén Mühlberger, muchas figuras salieron a contar sus experiencias y, mientras algunos recordaban los excelentes resultados obtenidos, otros repasaron traumáticas experiencias con el profesional.

Uno de ellos, fue el periodista Luis Ventura quien fue entrevistado por “Intrusos” (América) y contó una historia que sorprendió a todos. El profesional experto en medicina ortomolecular lo operó sin aviso previo en una sesión en donde, supuestamente, sólo le iba a realizar unos masajes.

Noticias Relacionadas Moria Casan y un recuerdo de su cuerpo desnudo envuelto en nylon

En una charla con el panelista Guido Záforra, Ventura relató: “A mí lo que me llamó la atención fue que en el medio del tratamiento donde había electrodos, sueros, vi y viví cosas que me terminaron llevando a irme del lugar porque no me gustaron, no las entendía o no quise entenderlas. En determinado momento, me citó una mañana para hacerme un tema, justamente, de estética. Me colocó en una camilla, boca arriba, y me pone un tapaojos”, comenzó contando el periodista de Fantino a la tarde.

“Además del tapaojos, sentí un par de pinchazos en la zona del mentón, y me pone gel congelado en el cuello. Eso con el frío te inmoviliza, te insensibiliza la zona, y de buenas a primeras, empiezo a sentir como movimientos, pero no sensaciones de dolor o incomodidad dentro de la masa muscular”, precisó Luis, sujetándose la papada.

En medio de la incertidumbre y sin la posibilidad de ver que le estaba haciendo Luis pensó: “ '¡Este me está operando!', y bueno, ya a mitad de camino qué le iba a decir, '¿me retiro?', Ya estaba ahí y bueno, me quedé. Me habían vendado todo el cuello”, explicó el director técnico de fútbol.

“Cuando me sacaron las vendas estaba medio embobado, medio mareado. Me di cuenta que me había hecho como una lipo o algo. Tampoco lo pregunté porque me sentía bien”, dijo Ventura, que además se fue caminando luego de la intervención.

Sorprendido y risueño por el toque de humor que Ventura le puso al relato, Jorge Rial comentó: “Más allá de la risa, porque Luis lo cuenta así, le hicieron una intervención sin prequirúrgico, sin consentimiento, sin absolutamente nada, es una locura esto que pasó, es absolutamente irracional y hay más casos. Acá tuvo que haber una protección política y judicial”, concluyó el conductor de Intrusos.