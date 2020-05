Moria vuelve a América con un nuevo programa

Con un bajo perfil luego del escándalo que involucra a su médico personal especialista en medicina ortomolecular, Moria Casán está analizando la posibilidad de volver al canal de Palermo a fin de sumarse a un programa que ya está en vivo.

Luego del decreto que imponía la cuarentena obligatoria, Moria decidió conducir “Incorrectas” desde su casa hasta que luego de decisiones gerenciales del canal, el programa fue bajado del aire.

En el lugar del programa de La One y sus “vayainas”, América puso a Alejandro Fantino con un envío de actualidad y noticias y en su primer programa el conductor dijo: "Ella, con mucha responsabilidad y amor a la vida, como una grande del espectáculo y de la televisión, decidió tomarse un tiempo hasta que esto sea más claro para todos. Cuando ella tenga ganas de volver... Yo no puedo decirles si me voy a quedar acá dos meses, seis, un año o tres. Si este es mi nuevo horario, si volveré a la noche o a la mañana. No se sabe nada en nuestras vida, esto va cambiando instante a instante”.

Noticias Relacionadas Cayó el médico de Moria Casan y Charly García

Consultada sobre si interés de volver a la pantalla chica Moria manifestó: "Extraño Incorrectas, pero voy a volver cuando pueda volver con su esencia. Dolores siempre van a haber. En el mundo siempre van a pasar cosas y si esto va a durar dos años, yo a la tele voy a volver porque estoy perfecta”, sentenció.

Luego, en mayo la conductora compartió en Twitter una nota de un seguidor que aseguraba que las tardes con Fantino era muy aburridas y, por esa razón, debía volver la madre de Sofía Gala.

Pero la sorpresa llegó este miércoles, cuando el periodista Ángel De Brito anunció en la red del pajarito confirmó que Moria Casán regresaría a América para sentarse en la mesa de “Polémica en el Bar” con Mariano Iúdica al frente.

En el caso de aceptar, Moria debería opinar o manifestar su postura de temas calientes con el caso del doctor de los famosos, Rubén Mühlberger y su estrecha relación con la diva.