¡Gran confesión! Verónica Lozano dejó de fumar “churro” en cuarentena

Con más de 60 días de encierro y aislamiento, Verónica Lozano sorprendió a todos sus seguidores cuando confesó en una entrevista lo que la cuarentena le hizo dejar muy a pesar suyo.

En comunicación con Migue Granados, la conductora de “Cortá por Lozano” (Telefé), se refirió a cómo lleva el confinamiento, el consumo de bebidas alcohólicas y otros “gustitos” que se da.

En el programa radial “Últimos Cartuchos”, Granados preguntó: "¿Cómo te soles llevar en vacaciones o a la noche con un vinito, un churringui, música de noche… ¿Te gusta toda esa movida?", indagó el joven.

Lozano, fiel a su estilo desprejuiciada y sin filtro comentó: "Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky pero viernes y sábados nomás, no durante la semana, sino parezco una vieja loca con el coso de whisky ahí y no es linda imagen para Antonia", confesó en el ciclo de Vorterix.

Luego, la psicóloga comentó los pasatiempos de su marido Jorge Rodríguez: "Al corcho también le gusta, toma un whisky o vinito pero es más de los viernes", dijo y, retomando una de las preguntas iniciales de la entrevista Lozano comentó: "En cuanto al churro, no le estoy dando, le he dado, pero el encierro el olor, es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto. O sea 10 años tiene Antonia, no es que va a decir prendió un sahumerio mamá", comentó risueña.