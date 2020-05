Flor Jazmín Peña más hot que nunca con su novia

Luego de confesar que le gustaban las chicas en la posta de Showmatch en 2019, Flor Jazmín Peña sufrió el rechazo de una parte de su familia, pero a ella no le importó y le hizo caso a lo que su corazón sentía.

Hace algunos días, la ex pareja de baile de Nicolás Occhiato reconoció el amor que siente por su compañera: “Nunca pensé que me iba enamorar de una mujer, pero me re mil enamoré”.

Peña encantó al público del certamen de baile desde el primero momento que pisó la pista más importante del país. Su sonrisa, su buena onda y su predisposición al trabajo fueron puntos claves para el triunfo de la pareja en el programa de Marcelo Tinelli.

Sobre su sexualidad la morocha dijo: “Tuve que vencer el miedo a todo lo que conlleva salirse un poco de la norma…Mis papás no se lo esperaban y al principio les costó. También, verme en las notas o leer algún título llamativo. Pero una no puede controlar esas cosas cuando está expuesta. A veces chocamos por eso. Pero todo re bien con mis padres. Eso sí, hubo un familiar que se enojó conmigo y se alejó”, contó la joven que ya está entrenandose para volver al Bailando versión coronavirus.

Sobre su novia Magalí dijo: “Nunca pensé que me iba enamorar de una mujer, pero me re mil enamoré de Magalí. La veía en las redes y sabía que era una grosa. Un día me animé y la invité a tomar un fernet. Pensé que nunca me iba a responder el mensaje y a los minutos me contestó ‘bueno, Florencia Jazmín, cuando tengas sed avisame y tomamos algo’ . Casi me muero. Así nos conocimos”, dijo sobre su última relación con Magalí Tajes en diálogo con Clarín.

“¿Si me había pasado que me gusten las mujeres? Sí, a los 19 años. Le dije a mi psicóloga ‘me parece que me gustan las mujeres’. Y ella me contestó ‘vos sos marcadamente heterosexual’. Creo que no quería sumar un problema más a la terapia. Así que dije ‘okay’. Cada tanto iba a algún boliche gay, pero nunca le abrí la puerta a eso porque sabía que era para quilombo. Me dije ‘vamos a ser más simples y sigamos conociendo hombres”, dijo reflexiva.

“La verdad es que vine a romper un montón de estructuras y es un laburo re arduo. Será parte de mi misión en mi familia. Y tuve que vencer varios miedos como el miedo a fracasar, a querer ser artista. El miedo a todo lo que conlleva salirse un poco de la norma”, concluyó.