Dante Ortega: “De chico me gustaban las barbies pero nunca me compraban”

Dante Ortega es el hijo mayor de Guillermina Valdez y Sebastián Ortega, y tal como varios integrantes de su familia paterna, el joven tiene una inclinación especial por la música. Además Dante tiene ideas propias y mucho para decir y poco le importa si son o no aceptadas.

En un interesante análisis sobre la identidad de género, el joven de 19 años consultó a sus seguidores si existían las definiciones sobre el hombre y la mujer o si se trataba de una construcción cultural, a propósito de una publicación que compartió y que cuestionaba “¿Qué es ser macho?”.

“Yo de pendejo soy muy suelto. Me encantaba pegar figuritas de High School Musical, cantar las canciones de Troy (Bolton) y Sharpey (Evans), fanático, la pasaba bomba. Pero cuando iba al colegio, era un infierno, porque las dos cosas que tenía para hacer eran fútbol o jugar con robots”, arrancó Dante. Y continuó: “Y yo decía bueno, me queda jugar con las pibas, me aputano (sic) ya está, empoderado”, dijo en tono de broma y rápidamente aclaró: “No, estaba jodiendo”

“Las dos cosas que tenía para hacer en el colegio era jugar al fútbol o jugar con los juguetitos típicos de hombre, los Transformers, todo para tirar tiros, un embole. Yo no quería hacer ninguna de las dos y me iba con las pibas y la pasaba bomba”, reiteró. “Yo decía, ¿cómo se divierten estos flacos?”.

Luego relató una anécdota: “Mi hermana siempre odió las Barbies, y mi abuela la llevaba obligada a comprar. A mí me encantaban, pero nunca me llevaban. Yo iba con mi primo a los autitos y no quería estar ahí, quería estar en la casa de Barbie”, contó en otro tramo de su video.

Cuando una seguidora le preguntó si sentía que los padres son culpables de esto, Dante respondió: “No. También fueron oprimidxs de chiques (sic), solo que nosotros abrimos el debate”.

