¡Una diosa! El look de Luisana Lopilato para tender la ropa

View this post on Instagram

Y bueno... ya se lo que estu00e1n pensando... este es mi look los du00edas que toca lavanderu00eda! Algu00fan tip!? #mecreomil ud83dudc4fud83dudc4f. I know what youu2019re thinking ... and yes....!!! this is how I look every laundry day!! Any tips?? #luspirit ud83eudd2aud83eudd2a