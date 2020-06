¡Confirmado! En Bake Off Agus quedó eliminada como lo anunció por error Telefé

El programa que busca premias al mejor pastelero amateur de Argentina “Bake Off" de Telefé quedó en medio de la tormenta luego de que se filtraran algunos audios y videos anticipando algunas decisiones y mostrando las falencias de selección de participantes.

Aparentemente desde la producción se habría incumplido el reglamento por parte de Samanta Casais, una de las finalistas. Según las reglas del formato internacional, los postulantes no debían tener formación o experiencia profesional.

Y en el caso de Samanta se comprobó que trabajó en un reconocido café de Buenos Aires como pastelera. Ante esta información, los fanáticos del programa comenzaron a aporta pruebas en las redes sociales y los restantes semifinalistas se mostraron molestos con la producción de Telefé.

También hay rumores de que otra participante, Agustina también tuvo una formación profesional de pastelería pero sin pruebas tan contundentes como las de Casais.

Por si no fuera poco, este sábado en el canal de las pelotas se transmitió un spot de promoción de la final de Bake Off en donde sólo aparecían los tres finalistas: Samanta, Damián y Agustina cuando aún no se veía la eliminación de la abogada.

Si bien este programa fue grabado en 2019 y tanto los participantes como los jurados ya saben quién es el ganador o ganadora, los problemas están más candentes que nunca y muchos se preguntan si todas las denuncias influirán en la decisión de los jurados teniendo que grabar nuevos capítulos.

Este último domingo, los participantes cumplieron con las consignas asignadas y su desempeño fue muy bueno. El desafío creativo consistió en realizar una isla flotante. El desafío técnico indicó que debían preparar un típico postre francés llamado Paris Breast (le dieron el primer puesto a Damián). Y el último desafío fue elaborar 48 bombones que asemejaran joyas.

En Café San Juan Damián hizo un TALLER DE PASTELERÍA el 29 de marzo de 2019 y el programa se grabó en Julio del mismo año... Justo donde trabajaba samanta... #bakeoff #BakeOffArgentina pic.twitter.com/ggha0TpMXy — julian (@jxlyan8) June 22, 2020

Sin embargo, a pesar de que Samanta comentó que nunca en su vida hizo una isla flotante, los usuarios de Twitter se encargaron de demostrar la mentira a través de una publicación de la misma pastelera en la red social. También se dejó en evidencia que la joven conocería al jurado Damián Betular de un curso de pastelería realizado en 2019. En la red del pajarito fue tendencia el hashtag #Sachanta para mencionar a la joven administrativa.

Hasta el momento, y más allá de los escándalos internos del programa, los finalistas de Bake Off Argentina son: Samanta, Damián y Agustina.