Inseguridad: el terrible momento que vivió Sofía Pachano

La llegada de la cuarentena tuvo como objetivo resguardar a la población de posibles contagios pero, por otro lado, el uso de barbijos y el ocultamiento de parte del rostro permitieron que se cometieran más ilícitos en medio de un clima de inseguridad e incertidumbre.

Hace días el periodista Ignacio González Prieto fue víctima de un violento robo en caseros en el que casi lo matan. Un mes atrás Luli Fernández pasó por lo mismo dentro de su casa y casi le secuestran a su hijo. Ahora le tocó el turno a Sofía Pachano quien vive sola y pasó un momento de angustia y miedo.

"Este es un fragmento de un chat de ayer con una amiga... Los que me siguen saben que estoy en el campo y que estoy sola desde que se fue Augusto, muchos insisten en que les diga dónde estoy (por chusmas asumo... porque el dónde tengo la casa no es un dato que necesiten saber si o si y no entienden cómo insisten) Pero básicamente no lo digo por SEGURIDAD", comenzó relatando la actriz en su cuenta de Instagram luego de compartir el chat privado con una gran amiga en el que decía: "Tengo un toque de miedo, el lunes se me metió un tipo en el terreno, me tocó la puerta y me dijo que lo mandaba el arquitecto y era mentira porque yo había hablado con él. Le dije que se fuera de mi casa a los gritos y desde el lunes duermo mal".

El mismo relato lo escribió la actriz al pie de la foto en donde explicó más detalladamente lo que le ocurrió: "El lunes me pasó lo que leen... lo saque a los gritos...desde ese día duermo mal, me despierto con cualquier ruido que escuche afuera y bajo a chequear por las ventanas si hay alguien en el terreno. Es la primera vez en los 82 días que dudo quedarme en este lugar privilegiado rodeado de naturaleza y sin virus... POR QUÉ? Porque un macho decidió́ meterse en la propiedad privada de una mujer sola anda a meterte en lo de mi vecino a ver si no te saca a escopetazos", lanzó.

Luego agregó: "Así vivimos las mujeres cuando estamos solas... con miedo! Al llegar a casa, cuando caminamos, cuando nos tomamos un taxi, cuando nos bajamos del colectivo y hasta en tu propia casa, con miedo a que nos violen, con miedo a que nos maten, ni una menos".

Luego de recibir cientos de mensajes de apoyo y preocupación, la hija de Aníbal Pachano dijo: "Gracias por la preocupación y los mensajes de cariño. Tengo alarma, tengo perro que ladra cada vez que hay algo raro. Tengo alta red de vecinos cerca (muy cerca) y les avise a los que tengo más confianza. Esta es mi casa también, no voy a irme corriendo a Capital (para los que me dijeron ÁNDATE DE AHÍ)... es como que me contesten “no te tomes más un taxi” “no llegues cuando es de noche”... esa no es la solución...tenemos que lograr sentirnos seguras, tenemos que seguir luchando para que esto pase", concluyó la joven.