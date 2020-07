Ivana Nadal calentó las redes con su última foto en Instagram

Ivana Nadal sigue calentando las redes con sus posteos ratoneros. En esta oportunidad, la conductora subió una imagen a su cuenta de Instagram este viernes en la que lució solo una bata de color rojo. La pregunta de muchos cibernautas fue: ¿llevará puesta ropa interior?

Noticias Relacionadas La foto ratonera de Ivana Nadal que encendió las redes

“Hoy, todo el día así” fueron las palabras que eligió la infartante morocha para acompañar su publicación, que en menos de 1 hora obtuvo 29 mil me gusta. Sus admiradores la mimaron con los comentarios: “Esas piernas bb”, “Pasando la bata. Esas chanclas no me gustan pero si te sobran bueno las acepto”, fueron solo alguno de ellos.

La modelo tiene más de 2,6 millones de seguidores y con cada posteo revoluciona todo Instagram. Mirando a la cámara, sonriente, Ivana lució sus piernas hermosas que sus seguidores siempre elogian, además de sus otras curvas.