En ropa interior, Evangelina Anderson causó furor en Instagram

Evangelina Anderson no para de sorprender a sus seguidores de Instagram con distintos looks veraniegos ya que se encuentra en Marbella (España) disfrutando del sol y la pileta. La modelo causa furor con cada posteo, ya sea por sus adorables hijas o por sus sensuales looks que destacan sus mejores atributos.

Noticias Relacionadas Julieta Nair Calvo sorprendió probándose ropa interior en Instagram

En esta oportunidad se sacó unas fotos luciendo una micro bikini blanco con detalles en los bordes. Además de modelar un sombrero con un detalle en negro, se pudo ver como usó diferentes joyas tanto en su cuello, brazo y panza. En el epígrafe de la fotografía colocó tres corazones.

"Feliz día amigos!!! ♥️🙌", publicó la modelo en su cuenta de Instagram y en poco más de una hora el posteo cosechó más de 43 mil likes y cientos de comentarios de sus seguidores. “Hermosa, muy preciosa”, “Lo diosa que sos”, “Diosa argentina”, “Te amo”, “Más linda no podés “Eres maravillosa… la rubia más linda del mundo”, “Belleza de otro planeta”, “Una bombis”, “Re linda”, “Que bombón”, “Lo diosa que sos”, “Todo te queda bien”, fueron algunos de los comentarios que recibió Evangelina Anderson.

Noticias Relacionadas Cinthia Fernández incendió Instagram con una foto en lencería

Horas antes, la modelo había publicado un posteo con la misma micro bikini en modo selfie. La rubia recibió más de 54 mil likes por parte de sus fanáticos que quedaron cautivados con su rostro al natural.