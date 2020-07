Karina Jelinek echó a su soñador de Cantando por un Sueño

A pocos días del lanzamiento del programa de la productora “La Flia”, “Cantando por un Sueño”, Karina Jelinek protagonizó otro de los escándalos al despedir al cantante que la acompañaría durante el certamen.

Noticias Relacionadas Georgina Barbarrosa renunció al Cantando por Moria Casán

Luego de la interna entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, que terminó con la renuncia de la actriz al saber que "La One" sería parte del jurado, ahora la morocha decidió despedir a Cristian Fontan quien sería su compañero de canto.

En el programa de Crónica “El run run del espetáculo”, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio contaron que la modelo despidió a su soñador antes de comunicar su molestia a la producción del programa.

Noticias Relacionadas Vuelve el Cantando por un Sueño a la televisión argentina

Ni lerda ni perezosa Jelinek ya habría elegido a su nuevo compañero, el también cantante Manuel Victoria. Lio Pecoraro comentó: "Cristian Fontán está destrozado porque tenía un sueño y volvía a trabajar después de un tiempo. El lunes tiene una reunión vía Zoom para ver cómo viene la historia en lo legal, si lo meten en otro lugar o lo dan de baja. Fue la propia Karina quien lo sacó”.

También los conductores accedieron a los mensajes que la modelo envió a Fontán informándole su desvinculación: "Cris, ¿cómo estás?, la verdad no sabía cómo decirte esto y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento segura con las diferencias de tono de voz. Quiero decirte esto yo, espero que puedas entender, pero quiero pedir que me pongan a alguien que cante con un tono más similar al mío para yo sentirme más segura. O sea porque yo no canto, y necesito alguien que se amolde a mi voz. Vos sos re buen cantante y no es algo personal. La verdad me pone re mal decirte esto. Te merecés alguien que cante bien, pero te juro que sos divino, no tengo nada en contra de vos", se justificó la modelo.

"Pero espero que entiendas que necesito sentirme segura y me parece que tu tono de voz que es re lindo no va con el mío, y yo no puedo intentar moverme de lo que me sale porque no sé cantar. Me siento re mal y di mil vueltas", concluyó Karina.

Debido a las críticas, la morocha usó Twitter para realizar su descargo: "Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Chris es un gran cantante y se nota que es buena persona! Y eso no tiene nada que ver con mi decisión", expresó.

Y explicó: "Cómo saben yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho...después del primer ensayo noté que Chris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla. Viendo eso, como no sé nada de canto pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí... y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así, un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió".

Gracias! Por mi me hubiera quedado con todas las opciones que me mandaron para cantar , pero solo uno tiene que ser para cantar uD83DuDE14uD83DuDC95 https://t.co/37qyqnqrF8 — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) July 20, 2020

"Por eso, sabiendo eso decidí poder ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en Ideas! Y ahí tome la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona ... solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!", dijo, pero luego por las críticas recibidas en la red del pajarito, Jelinek borró sus posteos pero eso no impidió que muchos usuarios siguieren echándole en cara su acción con su primer soñador.