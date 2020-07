La colección de ´bombachitas´ de Araceli González

Relajada y en cuarentena junto a su esposo e hijo, Araceli González disfruta de su casa y de los quehaceres domésticos, además de cuidarse, ver películas y esperar ansiosa que termine el aislamiento obligatorio más estricto en Buenos Aires.

Comunicada con el programa “La Jaula de la Moda” (Magazine), la actriz habló de todo un poco y se detuvo en su vestidor para mostrar parte de sus outfits y prendas preferidas.

Desde el estudio Horacio Cabak y su equipo, le solicitaron a la madre de Flor Torrente que mostrara parte de su ropa interior y lencería.

Un poco ruborizada Araceli dijo: “A mí me gusta mucho este color el bombachas”, contó mostrando una de color bordó.

Luego, fiel a su estilo Cabak consultó cuál era el color preferido de Fabián Mazzei y la actriz respondió: “Es el negro, como todos los hombres. ¿Vieron? No le gusta el rojo. Por qué no le gusta el rojo a ese hombre, no lo sé”, comentó.

Luego agregó: “Esta bombachita tiene la particularidad que tiene la pollera igual. Es divina. Y también me gustan los culottes para domir. Para el ‘ataque’ no me lo pongo. Pero a Fabi le gustan las bombachas culottes negras. Le encantan, dice que es mejor para mostrar en un momento así”, concluyó divertida la ex de Adrián Suar.