¿Nace una competencia? Tiemblan Romina Malaspina y Sol Pérez

La conductora y periodista de ESPN, Morena Beltrán, se ha convertido en un ícono de uno de los canales de deportes más importantes del mundo. Desde su aparición en la TV, la rubia impactó a todos no solo por su belleza, sino también porque en cada intervención demuestra saber mucho de fútbol y del resto de los deportes.

La joven periodista se hizo conocida a partir de los brillantes análisis tácticos que realizaba desde su cuenta de Twitter. “Yo salí de Twitter, ésa es la realidad. Me la pasaba viendo fútbol y apenas terminaba agarraba el celu y me ponía a contar lo que veía. Eso me permitió hoy en día estar en la TV y hacer análisis de partidos. Pasé de hacer lo que hacía, y hago, en mi cuenta personal, a hacerlo en una pantalla grande", le contó Morena al diario Olé en una nota.

"Yo estaba haciendo periodismo, en el segundo año en la facultad, y en el verano, justo cuando me estaba por ir de vacaciones a Mar del Plata me llamó uno de los coordinadores generales de ESPN y me contactó para hacer unas pruebas. Pensé que me estaban cargando. Incluso, hasta que no di las pruebas, seguía pensando que era una broma" dijo la chica al poco tiempo de empezar a trabajar en ESPN.

En esta ocasión, la joven periodista de 20 años, publicó una foto en su cuenta de Instagram extrañando sus días de verano en la playa. "Llegó julio... Volvimos a Fase 1. Y el retroceso me despertó más nostalgia de lo que aún no pasó. Extraño lo imaginado. Añoro el porvenir. Repensarnos es lo que nos entusiasma y da esperanza, nos mantiene en el filo, nos levanta a las mañanas... En una... En fin. Sean felices como sho en la playita 💚", escribió en su posteo.

En la foto se la puede ser observar muy sensual en bikini sobre la arena, a contraluz del sol. "Cómo te quiero Morena ♥️", "Hermosa mal 😍", "Maravillosa", fueron algunos de los comentarios que recibió la blonda en su posteo que superó los 100 mil likes.