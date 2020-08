Noelia Marzol se separó de Ramiro Arias

View this post on Instagram

Extrau00f1o tanto hacer las funciones en el teatro q muchas veces termino llorando desconsoladamente. Este momento me obliga a armar mis escenarios! Desarme toda la cama para que me de la altura ud83eudd2a Les deseo a todos descubrir su pasiu00f3n. Llevarla a cabo es un momento de felicidad plena y absoluta. Esta coreo se las dedico a todas las personas libres de Cuerpo y mente. A lxs que no lo son, les deseo que algu00fan du00eda puedan serlo. Pu00f3nganse a bailar. Dejen el odio, la envidia, la ira, el resentimiento y du00e9jense de joder con comentarios retru00f3grados, machistas, agresivos y de gente cuadrada e infeliz! Amiguense con la diversidad y respeten las decisiones ajenas! u201cLa danza es la mu00e1xima expresiu00f3n del lenguaje corporalu201d Yo queru00eda pedirle a @ramiroarias13 que me haga un rico desayuno...! ud83dude0f Buen finde para todxs u2764ufe0f