Las sensuales fotos de Mica Viciconte con un short transparente

Mica Viciconte subió la temperatura este jueves con una producción muy sensual. La modelo, posó con un conjunto cargado de transparencias que no dejó nada a la imaginación. En su cuenta de Instagram, la panelista de 31 años, cuenta con más de 2.5 millones de seguidores. Allí, posó con un short transparente y un corpiño con finos detalles de encaje.

Hace pocos días, la rubia, compartió tomas de otra producción con un infartante body negro, muy ajustado y totalmente transparente. Pese a que muchos de sus seguidores la admiraron por su figura, otros, la criticaron por el uso de Photoshop para ‘borrar’ sus pezones.

Mica Viciconte quedó en el centro de la polémica en los últimos días por una supuesta pelea con Nicole Neumann, la ex pareja de su novio, Fabián Cubero. Todo comenzó a raíz de que la modelo dio positivo de Covid-19, lo que desató un run run de versiones cruzadas entre Nicole, Cubero y Viciconte.

Pese a que Mica prefirió no meterse en la pelea, Nicole, publicó un supuesto chat con su empleada (de quien se habría contagiado), en el que trató de nefastos a su ex y su novia. Ante esta situación la pareja del ex futbolista hizxo su descargo en las redes. “No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie”.

Y agregó: “Fabián está en casa, está bien. Es un padre, que por supuesto se preocupa por la salud de sus hijas, de su familia, de todos. Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra”.