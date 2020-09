El Chaqueño Palavecino, con coronavirus

Todos sabemos que el coronavirus no perdona a nadie. Esta vez le tocó a uno de los máximos exponentes del folclore argentino enfrentarse a la pandemia. El Chaqueño Palavevino confirmó que tiene Covid-19.

En diálogo con Cadena 3, dijo que se encuentra muy bien y que no le tiene miedo al virus. 'Estoy bien, con los síntomas como dolor de espalda, pero no le doy mucha importancia. Miedo no le tengo para nada. Me cuidé muchísimo, pero hoy en Salta es un peligro: anda por todos lados', sostuvo.

'El bicho se vino a meter a mi casa, no es mi amigo y lo sacaré zumbando. Me he cuidado y me arrinconó. Seguro saldremos, no hay por qué temer tanto', aseguró el cantante.

En este sentido, dijo pasa los días de aislamiento 'con mucho vino y asado'. Además bromeó con que nadie quiere visitarlo.

El músico comentó que también hisoparán a toda su familia y los demás integrantes de su banda con los que estuvo en contacto estrecho. Hace unos días El Chaqueño y su grupo brindaron un show vía streaming.

Ante esta situación, el cantante dijo que debió suspender todos sus compromisos hasta que logre recuperarse de la enfermedad.

La última actuación del Chaqueño en San Juan fue el pasado 14 de febrero en la Fiesta de Ullúm y su espejo.