Impensado: atacaron a Yanina Latorre en la vía pública

Esta semana y tan polémica como siempre, Yanina Latorre sorprendió a sus compañeros de “LAM” (El Trece), al relatar que fue atacada en la vía pública camino al canal.

"Ayer estaba viniendo para acá después de dos choques en la 9 de julio y me encontré con que había una manifestación. Empecé a querer irme por las calles paralelas y me quedé trababa en Suipacha", comenzó relatando la rubia.

"Yo estaba en esa y no avanzaba y no avanzaba. Empecé a mirar la hora, mandarle audios dramáticos a Gastón, nuestro productor. Y había un Audi, digo la marca... Tengo la patente, el nombre, el apellido, el celular", detalló la esposa de Diego Latorre en su relato.

"Yo doblé para salir nuevamente a la 9 de julio. Había como un camión que no nos dejaba avanzar por la paralela y viste cuando te pasan autos adelante por más que cambies de semáforo, que siempre pasan verde, rojo y nadie avanza. Se pone verde, no hay autos, el Audi no arranca. Toco la bocina, se baja una chica un poco nerviosa, se ve que estaba discutiendo con un hombre. Se ponen a pelear en el medio de la calle con el Obelisco tomado, el tráfico", comentó Yanina sin poder creer lo que había pasado.

"Uno no llega al trabajo, generalmente, la gente que está en el Microcentro va a trabajar y la chica paradita con la puerta abierta le discutía. Yo les toco la bocina diciéndoles 'corranse así yo y los autos que están atrás seguimos'. Cuando le digo eso, la chica viene hacia mí, se me para adelante y dice: 'Ahora no me muevo'", sorprendió la panelista al decir.

"Yo soy una loca contestataria pero no le contesté, ni la insulté. La chica se me paró, no se movía. Yo entendí que estaba psiquiátrica. Empecé a tocar la bocina más fuerte. Eso lo reconozco y que me reía. Ella me insultaba y me decía: 'La calle es un quilombo y vos estás nerviosa'. Y no, la nerviosa era ella. Yo quería llegar al trabajo nada más", manifestó la mediática.

Para finalizar agregó: "Yo seguía sentadita y seguía tocando bocina. El Audi arranca, el tipo cuando ve este cuadro de situación viene a atacarme. Y un tipo le dice: 'No, es tu mujer la que la está atacando'. No sé si alguien se dio cuenta de que era yo. Al final, los esquivé. Me tuve que subir a la vereda. Después los perseguí para filmarlos porque me asusté. Al final, llamé a alguien que me ayudó a averiguar y así es como tengo sus datos", cerró la rubia luego de su complicado día.