La respuesta de L-Gante a la concejala rosarina que criticó sus letras

Este viernes el Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe aprobó el nombramiento de L-Gante como “visitante distinguido” en la localidad. Sin embargo, la propuesta generó un debate en el recinto, en el que la edil Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del músico de cumbia 420. Ahora, el artistas salió al cruce de los dichos de la concejala, fiel a su estilo.

"¡Nosotros nos cagamos de risa!", señaló L-Gante en relación a los argumentos de la concejala Daniela León en medio del debate por la distinción del cumbiero. En este sentido, el músico le manifestó a Teleshow que "toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama", respecto a las críticas al contenido misógino de algunas de sus canciones y agregó: "Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición".

Algo similar manifestó su mamá, Claudia Valenzuela, quien dijo que "todo el mundo tiene derecho a opinar", y que a "no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música" de su hijo. "En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está", opinó.

La propuesta de nombrar a L-Gante "visitante distinguido" generó un debate en el Concejo municipal de Rosario, en el que la legisladora de Juntos por el Cambio, Daniela León se opuso. "Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela, porque sus letras ejercen violencia simbólica de género", expuso la concejala al tomar la palabra de la Unión Cívica Radical en la ciudad santafesina.

Lo cierto es que más allá de las críticas finalmente el Concejo Municipal de Rosario aprobó el nombramiento del artista como "visitante distinguido" de la ciudad santafesina por nueve votos a favor y siete en contra.