Natalia Oreiro y su hijo Atahualpa son ciudadanos rusos

Este miércoles Natalia Oreiro compartió en sus redes sociales una noticia que sorprendió. La actriz y su hijo Merlín Atahualpa recibieron la ciudadanía rusa luego de una broma que la uruguaya realizó en un programa de televisión.

“Fui invitada al programa de Ivan Urgant, y él dijo que yo era la más rusa entre las extranjeras. Le respondí que no tenía dudas al respecto. Y le dije que Vladimir Putin podía concederme la ciudadanía. Lo dije como una broma, no como una petición”.

Finalmente el presidente de Rusia aceptó el pedido de la mediática por su aporte al entretenimiento de su país y el amor expresado en cientos de oportunidades.

A través de sus redes sociales, Oreiro compartió el emotivo momento junto a su marido y su hijo: “Como un puente de amor entre el Rio de la Plata y Rusia, así me siento hoy.⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común.⁣ La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que éste compromiso sea cada vez más fuerte.⁣ Gracias a todxs las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”, cerró Oreiro feliz.