Flor Vigna contó cómo fue su primera cita con Luciano Castro

Luego del lanzamiento de su primera canción y videoclip llamada “Uy!”, Flor Vigna comenzó una vertiginosa gira por varios medios de comunicación contando de su nueva carrera y festejando las más de dos millones de reproducciones de la canción en YouTube.

Ahora, invitada al programa de Telefé “Cortá por Lozano”, la cantante se enfrentó a las preguntas de Vero y no dudó en relatar cómo se conocieron con Luciano Castro y cuál fue su primera cita.

“Con Luciano nos conocimos en un gimnasio. Íbamos a trabajar juntos en una serie, que al final yo no puedo hacer por la música”, comenzó diciendo la actriz.

Luego sumó: “Anteriormente, no nos habíamos cruzado nunca. No era un hombre que tenía en la cabeza. Pero nos pasó que estábamos en el mismo momento”.

Acerca de la primera cita, Vigna contó que lo invitó a merendar una tarde a su casa: “Fue en mi casa. Me escribió él y merendamos… Yo soy cagona. Porque si era a la noche pensaba ‘¿cómo hago si quiero rajarlo?’”, dijo divertida.

Luego para cerrar contó un imprevisto que tuvo mientras esperaba al ex de Sabrina Rojas: “Compré la merienda por delivery y encima me quedé encerrada. Salí a abrir, re nerviosa, media hora antes. Agarré la merienda y el budín y se me cerró la puerta”.

Tentada de risa, Flor contó que tuvo que pedirle a su madre que le abriera la puerta, sin decir una palabra de con quién tendría una cita esa misma tarde.