Reapareció el padre de L-Gante: la respuesta cortante del rapero

Quienes conocen la historia de L-Gante saben que fue su madre, Claudia Valenzuela, quien se encargó de su crianza. En varias oportunidades, el cantante se refirió a su padre que abandonó la casa familiar. En el diálogo con Gente, el famoso reveló que volvió a escuchar de su padre luego de años de separación, y que sospecha que el hombre apunta a un reencuentro ahora que es conocido.

"Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas", informó en su entrevista durante la breve y cortante mención que le dedicó al drama con su progenitor. El artista desestimó el intento de reconciliación de su padre, dejando en claro que no tiene intenciones de reconstruir su relación: "Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre", señaló el cantante.

L-Gante también se refirió a las críticas por mudarse a un barrio privado mientras terminan la construcción de su casa. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo", explicó.

Aún con el cierre del año a pocos días, L-Gante continúa cosechando éxitos. El rapero de General Rodriguez tuvo un año bisagra en 2021, con el mundo descubriendo su música a una escala masiva que lo propulsó a la cima de la industria. Según destacó varias veces a lo largo del año, a sus ojos fue gracias a su incursión en el mundo de la música que pudo tachar de su lista algunos de sus objetivos personales más grandes.