Germán Martitegui acusado por sus pequeñas porciones

En la actualidad, por las redes sociales se sabe todo y, hasta los críticos más especializados encontraron en esta nueva forma de comunicación la vía ideal para hacerse escuchar.

Eso sucedió esta semana luego de que un usuario criticara los platos que Germán Martitegui sirve en su restaurante “Tegui”.

Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO pic.twitter.com/f318TzqxPW — ?Nacho? (@Nachormigon) February 8, 2021

El local de Palermo debió cerrar durante la cuarentena y tuvo que reinventarse ofreciendo delivery de sus exclusivos platos para terminar de armar en casa.

El usuario de Twitter llamado “Nachormigón” adjunto varias fotos de propuestas culinarias del jurado de “MasterChef Celebrity” y comentó: “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”.

Su restaurant está en el top 50 de los mejores restaurantes del mundoX así que tu opinión se la pasa por el orto. Deberías sentirte privilegiado de poder experimentar su cocina. Quiza algún día, la gente empiece a valorar el laburo gastronómico q vale la pena como este! — -.- (@guadasaladino) February 9, 2021

La publicación obtuvo casi 89 mil “likes” y cientos de retuits en apoyo a lo dicho por esta persona común que se sorprendió por los platos del afamado chef.

Pero como era de esperar, Martitegui también tuvo usuarios que salieron a defender su tendencia en cocina: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”, “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve solo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”, fueron algunos de los mensajes.

“Tegui” es el restaurante número 86 en la lista de los mejores restaurantes del mundo de la guía San Pellegrino y número 16 en la lista de los mejores restaurantes de América Latina.