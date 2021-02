Luis Ventura realizó una confesión sobre Mirtha Legrand

Este pasado fin de semana Luis Ventura estuvo con su programa "Secretos verdaderos" en la pantalla de América TV y entre los temas principales, el periodista se refirió al complicado estado de salud de Carmen Barbieri producto del Covid 19.

En su exposición y al dar los datos médicos a los que se somete la madre de Fede Bal, el ex Intrusos no pudo evitar realizar una comparación con la diva de los almuerzos y llamó la atención con lo que dijo.

“Uno convive con compañeros, colegas y amigos que hoy están bien y mañana te enterás que están en coma farmacológico, en situaciones complejas", señaló en el comienzo del ciclo. Y luego agregó: "Esta enfermedad no te brinda la posibilidad ni de estar al borde de la cama, para acompañar a tu ser querido, a tu amigo o familiar y abrazarlo”, sumó.

“Yo no sé por qué, discúlpenme, la comparación no viene al caso… pero la imagen de una Mirtha Legrand, habiéndose quedado, ante la muerte de su hermana, en su casa y no pudiendo asistir a un velatorio para mí fue tremendo", dijo visiblemente conmovido. "Discúlpenme, pero es una imagen que no me la puedo sacar de la cabeza, para mí es una imagen desoladora. No haber podido despedir a su propia hermana, es tremendo”, finalizó Ventura.