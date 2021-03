¿Nicole Neumann enamorada? La rubia estaría muy cerca de un piloto de TC

Luego de su relación con Facundo Moyano que se desarrolló en medio de escándalos con la prensa, Nicole Neumann juró y perjuró que su vida privada no volvería a ser conocida a fin de resguardar su intimidad.

Pasó el tiempo y los rumores de romances nunca dejaron de aparecer pero la rubia no confirmó nunca y todo fue quedando en la nada.

Ahora, la ex de Fabián Cubero estaría muy cerca de un joven al “que tiene loco” según palabras de la periodista Karina Iávicoli que en “Nosotros a la Mañana” (El Trece), el ex programa de Nicole, confirmó la relación de la modelo con un piloto de autos.

La panelista comenzó diciendo: "Que ella no tenga nada para contar no significa que esta información que tengo, no sea verdad", comenzó diciendo la periodista.

Luego dijo: "Ella sabe que yo siempre digo la verdad, que chequeo las cosas. Pero bueno: el nuevo amor de nuestra ex compañera es Juan Manuel Urcera. Está muerto de amor por ella", comentó la ex panelista de “LAM”.

El nuevo candidato de Nicole tiene 29 años, es piloto de Turismo Carretera y es el flamante ganador del Gran Premio de Buenos Aires.