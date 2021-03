Morena Rial cambió de look y lo compartió en sus redes sociales

Instalada en Córdoba con su hijo y cerca de su ex pareja y alejada de su padre y su hermana, Morena Rial disfruta sus días en una ciudad más tranquila y lejos de los conflictos.

Luego de una temporada de verano llena de compromisos por su actuación en la obra teatral “La Mentirita” y luego de su escandaloso festejo de cumpleaños, la rubia decidió comenzar el año el paz y con un cambio de look total.

Luego de meses luciendo su cabellera rubia con mechones rosas, la madre de Francesco tiñó su melena de rubio platinado, se hizo un flequillo muy corto y luego compartió su nuevo look en Instagram.

Además la influencer compartió, en sus historias, una foto de la peluquería y las esteticistas que la atendieron como una reina.

Como no podía ser de otra manera More aprovechó la oportunidad y también se hizo la manicura: "Uñas y pelito", expresó junto a una imagen de una More más linda que nunca.