¿Cuál es el mejor capítulo de Los Simpson?: expertos lo respondieron

Los tres mayores expertos de Los Simpson según la revista Time eligieron al mejor capítulo de toda las serie. En sus 32 temporadas, la familia amarilla más famosa de la televisión cuenta con 698 episodios.

Los periodistas John Ortved y Chris Turner, quienes escribieron libros sobre Los Simpson, integraron el comité que tuvo la difícil tarea de elegir un capítulo entre tantas y buenas opciones. También formó parte del equipo Ray Richmond, crítico de televisión y coautor de "The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family".

Lo primero que hicieron fue seleccionar los diez mejores capítulos, a su criterio. Luego, escogieron a un ganador que fue "Marge contra el Monorrail". El capítulo es de la cuarta temporada y fue emitida por primera vez el 14 de enero de 1993 en Estados Unidos.

En el episodio el empresario Lyle Lanley llega a la ciudad ofreciendo a los ciudadanos de Springfield que inviertan los 3 millones de dólares de multa impuestos a Mr. Burns por tirar desechos tóxicos nucleares en un sistema de tren de alta velocidad.

Pero Lanley era un estafador que mandó a la ruina a otras pequeñas ciudades con el mismo método. Marge es quien descubre su maniobra e intenta frustrarle el plan.