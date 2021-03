Claudia Villafañe cruzó a Rocío Oliva en televisión y Dalma estalló en las redes

Este martes Mariano Iúdica quedó sorprendido por la situación que se generó en su programa “Polémica en el Bar” (América) cuando en medio de una conversación, Claudia Villafañe llamó al aire y cruzó a Rocío Oliva y a Mauricio D´Alessandro.

Cansada de todas las versiones que aparecen en los medios, la ganadora de “MasterChef Celebrity” respondió y dijo todo lo que se guardó desde la muerte de Maradona, actitud que festejó su hija Dalma en su cuenta de Twitter.

No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT ! uD83DuDE02El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi cielauD83DuDC8B) — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021

En uno de los intercambios entre Claudia y Roció se escuchó decir a la primera mujer del Diez: “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién fue el que no te dejó entrar (al velorio). Yo no fui la que no te dejó entrar. Víctor Stinfale me vino a decir que vos lo llamaste y que vos estabas abajo. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”.

Luego de escuchar a su mamá, Dalma usó sus redes sociales y escribió: “¡No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT! ¡El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, dijo la mamá de Roma en mensaje directo a Oliva.

Cuando está al aire TODOS CALLADITOS y cuando corta se hacen los capos TAN TAN TÍPICO DE ESE PROGRAMA MISÓGINO ASQUEROSO — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021

Y apuntó fuerte contra el programa de Mariano Iúdica: “Cuando está al aire TODOS CALLADITOS y cuando corta se hacen los capos TAN TAN TÍPICO DE ESE PROGRAMA MISÓGINO ASQUEROSO”.

Vos @ClaudioOmarGar tuviste la mejor idea...Igual creo que ni hace falta llevarlos a una cancha (sería hermoso) pero si no quieren hacer eso PROPONGO QUE LOS LLEVEN A CUALQUIER ESQUINA DE CUALQUIER LUGAR! La tata y el abogado desaparecido a ver que pasa uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021

También Dalma le dedicó unas palabras al Turco García, amigo de su familia, quien estaba invitado al programa y quien apoya públicamente a Claudia: “Vos @ClaudioOmarGar tuviste la mejor idea...Igual creo que ni hace falta llevarlos a una cancha (sería hermoso) pero si no quieren hacer eso ¡PROPONGO QUE LOS LLEVEN A CUALQUIER ESQUINA DE CUALQUIER LUGAR! La tata y el abogado desaparecido a ver qué pasa”, dijo la actriz en referencia a Matías Morla, quien fuera abogado de Maradona durante los últimos diez años.