Mirtha Legrand ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19

Durante la jornada de hoy Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Esto fue informado en su cuenta de Twitter. La aplicación se generó a casi un mes de la primera inoculación.

Con esto, trascendió que cuando la dosis haga efecto volverá a conducir su ciclo televisivo. Sucede que la diva de los almuerzos aseveró en su momento: "Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada".

Cabe decir que en caso de llevarse a cabo el regresó, Legrand lo haría solo los domingos. En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale.

En el posteo generado se puede leer: "¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna Sputnik. ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!".